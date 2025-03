Schwere Vorwürfe gegen Berliner Ensemble: Mütter ausgegrenzt und schikaniert?

Berlin - Schwere Vorwürfe gegen das Berliner Ensemble: 16 aktuelle und ehemalige Mitarbeiterinnen berichten von Horror-Jobbedingungen, Mobbing und Machtmissbrauch an dem renommierten Theater in Berlin . Betroffen sind demnach vor allem Mütter.

Auch Intendant Oliver Reese (61) steht in der Kritik. © Annette Riedl/dpa

Ein großer Teil der früheren Angestellten, die sich mit ihrem Anliegen an den "Spiegel" gewandt haben, besteht aus Maskenbildnerinnen und/oder Müttern.

Maskenbildnerinnen sind in der Theaterhierarchie eher am unteren Ende angesiedelt - und sollen am Berliner Ensemble unter dem autokratischen Regime ihrer Vorgesetzten gelitten haben.

Auf alleinerziehende Mütter soll in der Maskenabteilung des Theaters keinerlei Rücksicht genommen worden sein. Stattdessen wurde dem Bericht zufolge ständige Verfügbarkeit gefordert, unabhängig von Tageszeit, Wochentag oder Ferienzeit.

Arbeitsrechtlich seien die Anforderungen oft fragwürdig gewesen, schildern die Maskenbildnerinnen. Wer etwa an einem freien Tag Berlin verlassen wollte, habe dafür eigens Urlaub beantragen müssen.

Zu dem permanenten Druck kam bei einigen die Angst, ins Fadenkreuz ihrer Vorgesetzten zu geraten - und damit den eigenen Job zu riskieren. Mitarbeiterinnen seien von besagter Chefin regelmäßig angebrüllt und zur Schnecke gemacht worden, hieß es im "Spiegel".

Eine alleinerziehende Mutter schilderte einen Vorfall so: "Es gab eine Zeit, in der sie mich ins Büro zitiert, die Tür geschlossen und mich minutenlang angebrüllt hat, fast jeden Tag, weil ich bestimmte Arbeitsanweisungen ihrer Meinung nach nicht erfüllt habe."