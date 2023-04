Springer-Chef Döpfner bezeichnet "Ossis" als "Kommunisten oder Faschisten"

Mathias Döpfner ist der starke Mann bei Axel Springer, doch ein Enthüllungsbericht könnte dem Vorstandsvorsitzenden jetzt gewaltig auf die Füße fallen.

Von Thorben Gotthardt

Berlin - Mathias Döpfner (60) ist unangefochten der starke Mann bei Axel Springer - noch, denn ein Enthüllungsbericht bei "Die Zeit" könnte dem Vorstandsvorsitzenden jetzt gewaltig auf die Füße fallen.

Springer-Chef Mathias Döpfner (60) hat sich in privaten Mitteilungen äußerst abfällig über Ostdeutsche geäußert. © Britta Pedersen/dpa Darin veröffentlichte das Blatt unter anderem private E-Mails und Chatmitteilungen des Medien-Moguls, die aus den vergangenen Jahren stammen sollen und im Originalwortlaut und mit allen enthaltenen Rechtschreibfehlern wiedergegeben wurden. Die internen Dokumente gewähren nicht nur einen Einblick in die Führung des Verlags, sondern bieten vor allen Dingen einen Aufschluss über die Gedankenwelt des 60-Jährigen, in der sich insbesondere eine Ablehnung gegen "Ossis" manifestiert zu haben scheint. So sieht er in den Ostdeutschen "entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht", was er als "Eklig" empfand. Seine Mutter habe ihn "immer vor den Ossis gewarnt. Von Kaiser Wilhelm zu hitler zu honnecker ohne zwischendurch us reeduction genossen zu haben. Das führt in direkter Linie zu AFD", beklagte sich Döpfner. Berlin Kultur & Leute Wegen Sanierung: Beliebtes deutsches Museum macht vier Jahre komplett dicht Anlässlich des 30. Jahrestags der Wiedervereinigung dachte er nach eigenen Worten darüber nach, einen Text zu schreiben, in dem er die Widerrufung der Wiedervereinigung fordern wollte. Er schlug in diesem Zusammenhang vor "aus der ehemaligen ddr eine Agrar und Produktions Zone mit Einheitslohn" zu machen.

Mathias Döpfner bezeichnet Ex-Kanzlerin Angela Merkel als "Sargnagel der Demokratie"

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (68) war Mathias Döpfner ein besonders großer Dorn im Auge. © Fabian Sommer/dpa Außerdem machte der Manager keinen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber Ex-Kanzlerin Angela Merkel (68), die er in seinen Mitteilungen nur kurz als "M" und unter anderem als "Sargnagel der Demokratie" bezeichnete. Im Springer-Verlag sollen sogar zwei erfahrene Investigativ-Journalisten damit beauftragt gewesen sein, herauszufinden, ob Merkel zu DDR-Zeiten für die Stasi oder den KGB gespitzelt hat. Das laut Döpfner "große Ding" verlief jedoch im Sande. Zudem brachten die veröffentlichten Dokumente ans Tageslicht, dass der Springer-Chef die "Bild" instrumentalisierte, um seine persönlichen politischen Ansichten durchzusetzen. Im Verlauf des Bundestagswahlkampfs verlangte er immer wieder Unterstützung für die FDP, um "das grün rote Desaster" zu vermeiden. Berlin Kultur & Leute Weil er als Clan-Chef bezeichnet wurde: Arafat Abou-Chaker geht gegen Justiz vor Dabei setzte er besonders große Hoffnungen in Christian Lindner (44), mit dem er nach eigenen Angaben auch gemeinsam zu Abend gegessen hatte. "er muss Wähler von der afd holen", postulierte Döpfner, denn das sei "die einzige Chance um den endgültigen Niedergang des Landes zu vermeiden". Zwei Tage vor den Wahlen forderte er von seinem damaligen Freund, dem Ex-Bild-Chef Julian Reichelt (42): "Please Stärke die FDP. Wenn die sehr stark sind können sie in Ampel so autoritär auftreten dass die platzt. Und dann Jamaika funktioniert."

Mathias Döpfner instrumentalisiert "Bild" für Privatzweck und outet sich als Trump-Anhänger