Star-Regisseur Christian Schwochow in Ex-Stasi-Zentrale: "Nicht nur Täter und Opfer"

Berlin - Wie von der DDR erzählen? Beim Campus-Kino in der früheren Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg hat Star-Regisseur Christian Schwochow (45, "Bad Banks", "Je suis Karl") am Montag einen Einblick in seine Kreativ-Werkstatt gegeben. TAG24 war dabei.

Heute ist Christian Schwochow ein international gefeierter Filmemacher, drehte etwa sieben Folgen der erfolgreichen Netflix-Serie "The Crown". Dennoch begreift der frühere Journalist auch sein eigenes Werk als eine solche Spurensuche. In den Alltagsgeschichten seiner Protagonisten versucht Schwochow seine untergegangene Heimat und ihre Menschen besser zu verstehen.

"Novemberkind" erzählt die Geschichte von Inga - herausragend gespielt von Anna Maria Mühe (39) -, die in Malchow (Mecklenburg-Vorpommern) eine Leihbücherei betreibt. Ingas Leben gerät aus den Fugen, als der Literaturprofessor Robert (Ulrich Matthes, 65) ihr eröffnet, dass ihre Mutter nicht, wie gedacht, in der Ostsee ertrunken ist, sondern zusammen mit dem russischen Deserteur Juri (Jevgenij Sitochin, 65) in den Westen geflohen ist. Eine Spurensuche beginnt.

Gezeigt wurde der Spielfilm "Novemberkind" (2008), mit dem Christian Schwochow sein Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg abschloss. Das Drehbuch habe er zusammen mit seiner Mutter geschrieben, verriet der Regisseur, der in Leipzig und Ost-Berlin aufgewachsen ist.

Das Bedürfnis nach solchen Geschichten scheint auch 35 Jahre nach dem Mauerfall groß: Bis auf den letzten Platz war das Freiluftkino an dem historischen Ort an der Ruschestraße am Montagabend gefüllt.

Die Stuhlreihen waren am Abend gut gefüllt. © TAG24

"Ich wollte dahinter schauen: Was bewegt Menschen dazu, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten in einem System. Das ist etwas, das ich mich auch heute frage", sagte der 45-Jährige.

Trotz größerer Freiheiten gebe es auch heute noch "sehr viel Schweigen in Familien und an Arbeitsplätzen". Oft mache man Dinge einfach so mit, "weil man keinen anderen Ausweg kennt".



Vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen ist plumpes Ost-Bashing teils wieder en vogue. Eine differenzierte Stimme wie die von Christian Schwochow ist da wohltuend. "Ich will nicht nur die Grautöne zeigen, sondern auch die Farben", betonte der Vater zweier Töchter.

Das Campus-Kino in der ehemaligen Stasi-Zentrale findet in diesem Jahr bereits zum fünften Mal statt. An zwölf Abenden standen in den vergangenen vier Wochen Filme zur Staatssicherheit, zum Alltag in der DDR sowie zur deutschen Teilung und ihrer Aufarbeitung auf dem Programm.

Den Abschluss bildet am Donnerstag, 29. August, der Spielfilm "In Zeiten des abnehmenden Lichts" (2017, Regie: Matti Geschonneck) mit Bruno Ganz (1941-2019) in der Hauptrolle. Beginn ist um 19.30 Uhr.