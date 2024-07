"Stars for free" an der Berliner Waldbühne erleben: Wir haben Tickets für Euch!

Berlin - Mit "Stars for free 2024" ist Berlins und Brandenburgs größtes Gratis-Open-Air-Event zurück! Tickets für das Spektakel in der Parkbühne Wuhlheide könnt Ihr hier gewinnen.

Die Parkbühne Wuhlheide wird auch in diesem Jahr zum Schauplatz für ein besonderes Konzerterlebnis. © Kevin Schünemann/104.6 RTL

Am 31. August ab 16 Uhr lädt 104.6 RTL bereits zum 26. Mal zu "Stars for free" ein.

Das Line-up ist auch in diesem Jahr hochkarätig: Samu Haber, Nico Santos, Michael Schulte, Ásdís, Isaak, Loi, Jax Jones, Ray Dalton und Zoe Wees geben sich die Ehre.

Und das alles in entspannter Open-Air-Atmosphäre in Berlins wohl schönster Konzert-Location!

"Stars for free ist eines der Highlights in unserem Kalender, und wir sind stolz darauf, ein derart beeindruckendes Line-up auf der Bühne präsentieren zu können", erklärt Arno Müller, Programmdirektor von 104.6 RTL, der das Event auch in diesem Jahr mit seinem Team moderieren wird.

Das Besondere an "Stars for free": Alle 17.000 Tickets werden verschenkt. Der Veranstalter verlost zehnmal zwei Tickets hier bei TAG24.