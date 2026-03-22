Träumen von Berlin: Neuer Musical-Hit "Wir sind am Leben" begeistert bei Premiere

Berlin - "Wir sind am Leben" nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1990, als zwischen besetzten Häusern und durchtanzten Nächten, Heimatverlust und Aufbruchstimmung so vieles möglich scheint. Bei der Premiere im Theater des Westens wurde Berlins neuer Musical-Hit begeistert aufgenommen. TAG24 war dabei.

Der Cast von "Wir sind am Leben" bei der Premiere im Theater des Westens. © Jens Kalaene/dpa

In ihrem fünften gemeinsamen Musical erzählen Peter Plate (58, Rosenstolz) und Ulf Leo Sommer (55) von ihrem Berlin - vom pulsierenden Leben dieser Stadt, in das sie selbst kurz nach der Wende begeistert eintauchten.

Berlin - für das Komponisten-Duo sind das vor allem die Menschen, die dort leben, lieben, lachen und weinen. So wie die Mitglieder der schrillen WG aus dem "Konsum Hoffnung", die in einem besetzten Haus in Friedrichshain ein Sorgentelefon betreiben und von einer besseren Welt träumen.

Nina (Celina dos Santos) ist aus der Lutherstadt Wittenberg nach Berlin gekommen, um Musikerin zu werden. Etwas später folgt ihr kleiner Bruder Mario (Markus Spargel) nach, der auf der Suche nach sich selbst die Liebe findet - in der anmutigen Gestalt von Tänzer Nando (Daniel Pohlen) aus Havanna.

Nando ist zwar mit Bruno (Jörn-Felix Alt) zusammen, der in Nachtclubs als Marlene-Dietrich-Double auftritt, doch auch in Sachen Liebe ist man im "Konsum Hoffnung" eher freiheitlich gesinnt.

Und trotzdem: auch nach dem Ende des Kalten Krieges ist das Leben kompliziert, manchmal beängstigend und oft ganz schön ungerecht. Für Bruno bricht eine Welt zusammen, als er erfährt, dass er AIDS hat. Rosi (Steffi Irmen) - die Mutter von Nina und Mario - betrauert immer noch den Verlust ihres Friseurladens und ist gekommen, um zumindest ihren Mario zurückzuholen.