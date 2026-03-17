Peter Plate erinnert an AnNa R.: "Manchmal frage ich mich ..."

Peter Plate (58) und AnNa R. (†55) waren lange Jahre als das Pop-Duo Rosenstolz erfolgreich. © Ulf Leo Sommer/Olaf Heine/fürste PR/dpa

"Vor einem Jahr ist AnNa gestorben. Heute sind meine Gedanken bei ihrer Familie und bei den Menschen, die sie geliebt haben – und mit ihr eine Freundin verloren haben. Ich denke oft an AnNa. Wirklich oft", schrieb der Musiker auf Instagram.

Weiter blickte Peter Plate zurück auf ihre gemeinsame Zeit: "Wir hatten zusammen Zeiten, wie man sie sich schöner kaum wünschen kann. Vor allem die 90er Jahre waren – rückblickend – unfassbar aufregend. Was haben wir gefeiert."

Beide seien sie "hungrig nach dem Leben" gewesen, so der 58-Jährige. Dennoch gebe es Fragen, die ihm dieses Leben bis heute nicht beantwortet habe: "Manchmal frage ich mich, warum der Lauf des Lebens einen Menschen uralt werden lässt – und einen anderen viel zu früh gehen. Ob es eine Gerechtigkeit gibt. Einen Ausgleich. Oder vielleicht sogar einen Sinn. Darauf habe ich keine Antwort."

Und AnNa R.? "AnNa als Berlinerin hätte wahrscheinlich nur gelacht und gesagt: 'Das Leben fragt dich nicht nach Gerechtigkeit. Es passiert einfach. Also tanz, solange die Musik spielt'", lautete Peter Plates Schlusswort.