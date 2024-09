Vom Iran nach Berlin: Starkes Paar arbeitet gemeinsam auf Intensivstation

Berlin - Sahar (33) und Amir (35) verbindet die Liebe zueinander und zu ihrem Job. Vom Iran aus hat das unschlagbare Team einen beruflichen Neustart auf einer Intensivstation in Berlin gewagt. Welche Hürden es dabei für die beiden zu überwinden galt, hat das Paar verraten.

Bereits seit fünfzehn Monaten arbeitet das Duo nun im Helios-Klinikum in Buch, wie eine Sprecherin erfreut mitteilte. Der Weg dorthin war für Sahar und Amir jedoch kein leichter.

Sahar und Amir gehen seit fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. Bereits im Studium sammelten sie wertvolle Erfahrungen im Gesundheitswesen. Danach arbeiteten Sahar und Amir auf einer Intensivstation als Krankenschwester und Krankenpfleger in Teheran.

Amir schätzt seinen herausfordernden und verantwortungsvollen Beruf auf der Intensivstation. © Thomas Oberländer | Helios Kliniken

Bevor das Paar in seiner neuen Heimat Fuß fassen konnten, galt es einige Herausforderungen zu meistern.

"Wir hatten bereits im Iran ein Vorstellungsgespräch bei Helios. Eine wichtige Voraussetzung, um in Deutschland arbeiten zu können, sind sehr gute Deutschkenntnisse", erinnert sich Sahar an die lange Vorbereitungsphase auf ihren beruflichen Neustart.

Hierfür hat das Pärchen bereits im Iran für 18 Monate einen Deutschkurs belegt und diesen am Ende erfolgreich mit dem B2-Sprachzertifikat abgeschlossen.

Ihr Arbeitgeber "Helios" unterstütze die beiden bei der Beantragung ihres Visums und auch beim Ankommen in Berlin. Zum Start vermittelten Mitarbeitende der Klinik ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft mit anderen Kollegen und halfen bei bürokratischen Anliegen.

"Das war für uns eine sehr große Hilfe, denn wir waren noch nie zuvor in Deutschland und vor allem ganz am Anfang war es für uns schwierig, hier anzukommen", erzählte Sahar von ihrem Beginn in der Bundeshauptstadt.