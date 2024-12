Was sich Sahra Wagenknecht, Gregor Gysi und Lisa Paus zu Weihnachten wünschen

Berlin - Weihnachten steht kurz vor der Tür und somit auch die Freude auf Geschenke. Was für schöne und scheußliche Präsente Sahra Wagenknecht , Gregor Gysi und Lisa Paus je unter ihrem Weihnachtsbaum in Berlin gefunden haben?

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht (55) bekam selbstgestrickte Socken von einer Unbekannten. © Michael Kappeler/dpa

Einige der befragten Politiker verrieten das dem Nachrichtenportal web.de.

Das schönste Geschenk, das Sarah Wagenknecht (55, BSW) jemals bekommen hat, gab sie allerdings nicht preis. "Es lässt sich auch für Geld nicht kaufen", sagte die BSW-Chefin nur.

Das zweitschönste Präsent habe die Politikerin von einer ihr unbekannten Frau erhalten. In dem Päckchen befanden sich selbst gestrickte Socken "mit einem wunderbaren und hoch komplizierten Muster", so Wagenknecht gerührt von den rotorangen Socken, an dem die Absenderin wohl viele Tage gearbeitet haben muss.

Was die BSW-Chefin am schlimmsten findet und was ihr bereits des Öfteren passiert sei, ist, "wenn liebe Menschen sich viel Mühe machen, um mir ein tolles Geschenk zu organisieren – und dann stellt sich heraus, dass ich es schon habe".