Nach Schweighöfer-Coup: Wer hat E.T.-Wachsfigur aus Berliner Madame Tussauds geklaut?

Berlin - Trat jetzt auch sein Wachs-Pendant die Heimreise an? Die Figur des Kult-Aliens E.T. ist aus dem Berliner Madame Tussauds gestohlen worden.

Seit Montagmittag fehlt vom Wachs-E.T. jede Spur. © Madame Tussauds

Das erfuhr TAG24 exklusiv von den Betreibern des Wachsfigurenkabinetts. Noch am Montagmorgen sei sie da gewesen, sagt Paola Lopez Petzoldt vom Madame Tussauds Berlin. "Gegen 13:30 Uhr informierte uns dann ein Mitarbeiter, dass die Figur fehlt."

Daraufhin habe das Team sofort eine Suchaktion gestartet, teilten die Betreiber weiter mit. Allerdings ohne Erfolg.

"Klar, das klingt erstmal lustig, vielleicht wollte E.T. auch nur kurz 'nach Hause telefonieren'. Spaß beiseite, die Figur ist mehrere Tausend Euro wert", hieß es weiter.

Eine Sprecherin sagte TAG24, dass im Anschluss online eine Anzeige gestellt wurde. Außerdem bestätigte sie: Es handelt sich um keinen PR-Stunt.

Ein Anruf bei der Polizei am Montagnachmittag ergab jedoch: Der Behörde lägen bislang keine Informationen zum mutmaßlichen Diebstahl vor, so eine Polizeiprecherin. Sollte sich der Alien-Klau bewahrheiten, wurde eine Pressemitteillung in Aussicht gestellt.