Wo Deutschlands Schauspiel-Elite zu Hause ist: Ku'damm-Komödie wird 100 Jahre alt

Berlin - Die Komödie am Kurfürstendamm ist für viele der Inbegriff des alten West-Berlins . Ihren 100. Geburtstag feiert sie aber nicht in der "alten Heimat".

Sie alle standen schon in dem berühmten Berliner Theater auf der Bühne: Katja Riemann (60, v.l.), Christoph Maria Herbst (58) und Katharina Thalbach (70). © Monika Skolimowska/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa, Georg Wendt/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa (Bildmontage)

Der verstorbene Entertainer Harald Juhnke (1929-2005) war Dauergast, Schauspielerin Katharina Thalbach (70) gehört zum Stammpersonal. Und auch Katja Riemann (60), Christoph Maria Herbst (58) oder Maria Furtwängler (58) feierten hier große Erfolge.

Die Liste an deutschen Stars, die auf den traditionsreichen Ku'damm-Bühnen im Berliner Westen standen, könnte man lange noch so fortführen.

Eine der zwei Bühnen - die Komödie am Kurfürstendamm - wird nun 100 Jahre alt. Sie blickt auf eine turbulente Geschichte zurück. Hier erfindet in den 1920er Jahren der große Regisseur Max Reinhardt (1873-1943) das deutsche Unterhaltungstheater, welches es bis dahin nur in London und New York gibt.

An der bekanntesten Flanier- und Einkaufsmeile Berlins übernimmt Reinhardt zwei benachbarte Bühnen: das Theater und die Komödie am Kurfürstendamm. Seit den 1950er Jahren wird die Berliner Institution durchgehend von Familie Woelffer betrieben - mittlerweile in der dritten Generation von Martin Woelffer (61).

2018 ein herber Verlust: Nach einem jahrelangen Ringen werden die beiden historischen Bühnen abgerissen. Dort entsteht aktuell ein neuer Gebäudekomplex, in dem auch die Komödie Platz haben wird und voraussichtlich 2026 wieder spielen kann.