100 Jahre Grüne Woche: Agrarmesse blickt auf bewegte Geschichte

Berlin - Seit 100 Jahren zeigt die deutsche und internationale Agrarbranche auf der Grünen Woche in Berlin , was Landwirtschaft zu bieten hat. In diesem Jahr feiert die Messe ihre 90. Ausgabe.

Die Grüne Woche in Berlin informiert schon seit 100 Jahren über die aktuellen Trends und Entwicklungen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft. © Hannes P Albert/dpa

Für die Agrar- und Ernährungswirtschaft ist es das wichtigste Branchentreffen des Jahres mit Politprominenz und Hunderttausenden von Besuchern.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts trafen sich Vertreter der Branche in Berlin im Tagungsviertel - gekleidet in grüne Lodenmäntel, wodurch die spätere Grüne Woche wohl ihren Namen erhalten hat. Ihre Stände und Ausstellungen waren über die ganze Stadt verstreut.

Ein Mitarbeiter des Berliner Fremdenverkehrsamts hatte schließlich die Idee einer zentralen Veranstaltung am Kaiserdamm. 50.000 Besucher kamen nach Angaben der Berliner Messe zur ersten Ausgabe der Grünen Woche vom 20. bis zum 28. Februar 1926.

Tierausstellungen und Reitturniere waren demnach bereits in den ersten Messejahren zentrale Bestandteile. Die Hauptstadt war damals viel stärker landwirtschaftlich geprägt als heute. 20 Prozent der Stadtfläche war laut Messe Agrarland.

Im Nationalsozialismus verlor die Agrarschau ihre Eigenständigkeit und wurde zur Plattform für die "Blut und Boden"-Propaganda der Nazis. Jüdische und politisch verfolgte Personen wurden entlassen und als Aussteller ausgeschlossen.

"Inhaltlich lag der Fokus auf der autarken Selbstversorgung des Reichs", schreibt die Berliner Messe. Schon 1935 bezog sich die Propaganda Historikern zufolge auch auf den Osten als neuen Lebensraum. Insgesamt fünf Grüne Wochen veranstalteten die Nazis, dann unterbrach der deutsche Angriffskrieg den Veranstaltungsrhythmus.