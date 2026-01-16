100 Jahre Grüne Woche: Endlich wieder Rinder in Berlin

Berlin - Die Internationale Grüne Woche öffnet am Freitag ab 10 Uhr die Tore für Besucherinnen und Besucher. Rund 1600 Aussteller zeigen Agrar-Spezialitäten aus den deutschen Regionen und rund 50 Ländern.

Die Grüne Woche feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Nachdem im vergangenen Jahr in der Tierhalle aufgrund der damals um sich greifenden Maul- und Klauenseuche nur Rinder-Attrappen zu sehen waren, stehen in den Ställen dieses Mal wieder echte Kühe und Schafe.

In der Blumenhalle liegt der Fokus auf den Berliner 1920er-Jahren unter dem Motto "Babylon Garden".

Zum ersten Mal fand die Agrarschau im Februar 1926 statt. Es ist nun die 90. Ausgabe.