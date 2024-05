150 Uni-Lehrkräfte unterstützen ihre Studenten bei pro-palästinensischen Protesten

Wollen nicht reden, sondern kämpfen: Studierende der Freien Universität Berlin (FU) protestieren immer wieder gegen "Massenmord" der israelischen Armee in Gaza. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Was ist nur mit den Berliner Studierenden los? Sie brüllen von einem "Massenmord" der israelischen Armee in Gaza und erwähnen in keinem Satz die Terrormorde der Hamas in Israel. Sie schüchtern jüdische Mitstudierende ein und beschimpfen Israel als "Terrorstaat".

Sie wundern sich, wenn ihre Protestcamps von der Polizei aufgelöst werden, während sie nach "neuen Formen des Widerstands" suchen. Wie BILD weiß, laufen die Hochschüler sogar mit Leitsprüchen, wie "From the river to the sea" (Vom Fluss bis zum Meer) durch die Universitäten. Die Hamas werden hierzu noch deutlicher: "Alle Juden ins Meer treiben"!

Und das ist noch nicht genug: Nun bekommen die Krawall-Studenten Unterstützung von mehr als 150 Berliner Professoren und Dozenten.

Diese rufen in einem offenen Brief zu mehr Toleranz gegenüber der Protestler auf.