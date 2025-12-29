Abgetrennte Finger und Amputationen: So erlebt eine Handchirurgin die Silvesternacht

Berlin - Abgetrennte Finger, durchtrennte Sehnen, Amputationen - die Handchirurgin Leila Harhaus-Wähner (45) hat in der Silvesternacht schon vieles gesehen.

Leila Harhaus-Wähner (45) arbeitet als Handchirurgin in Berlin. © Markus Lenhardt/dpa

Auch in diesem Jahr rechnet die Berliner Ärztin mit zahlreichen Böller-Verletzten. "Für Handchirurgen ist es klar, dass Silvester die arbeitsreichste Nacht sein kann."

Bis 24 Uhr passiere erstmal nicht so viel, ab 1 Uhr, 2 Uhr nachts kämen immer mehr Verletzte in die Notaufnahme und dann "sehr viele in sehr kurzer Zeit."

Harhaus-Wähner ist Direktorin der Klinik für Hand-, Replantations- und Mikrochirurgie am Unfallkrankenhaus Berlin. In der Regel würden innerhalb von 24 Stunden 100 bis 120 Menschen in der Notaufnahme behandelt.

An Silvester seien es etwa 250 bis 300, andere Notfälle wie Schlaganfälle oder Herzinfarkte einberechnet. Es kämen Menschen mit Verbrennungen, Verletzungen am Auge, Betrunkene mit gebrochenem Arm und eben Menschen mit Handverletzungen.

In der Handchirurgie müssten an Silvester im Unfallkrankenhaus rund 20 bis 40 Menschen mit Böllerverletzungen operiert werden, sagt die Ärztin. Dieses Jahr werde sie mir vier weiteren Handchirurgen im Einsatz sein. Die häufigsten Verletzungen entstünden durch explodierende Böller in der Hand.

"Der überwiegende Teil der Verletzungen trägt tatsächlich lebenslange Folgen mit sich, weil die Sprengkraft dazu führt, dass eben nicht nur einzelne Strukturen verletzt sind, sondern immer mehrere. Und das heilt praktisch nie ganz folgenlos ab." Zum Teil könnten Hände nicht mehr gerettet und müssten amputiert werden.