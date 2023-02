Alice Schwarzer keift auf Friedensdemo gegen "heute show"-Reporter: "So eine Ratte"

Mehrere Tausend Menschen folgten dem Aufruf von Politikerin Sahra Wagenknecht (53) und der Frauenrechtlerin. Sie trafen sich bei kaltem Schmuddelwetter am Brandenburger Tor in Berlin zu einer Kundgebung unter dem Titel "Aufstand für den Frieden".

Ließ nicht locker: Fabian Köster (27). (Archivbild) © Christophe Gateau/dpa

Auf Kösters Frage, ob man "friedensbesoffen" sei, "wenn man sagt, dass die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung hat", war für Schwarzer eine Grenze überschritten: "Sind Sie eine Satire-Sendung? Ich frage das ganz ernst."

Der ZDF-Reporter erwiderte, das sei heute auch eine Satire-Veranstaltung gewesen, "weil viele auch der NATO die Schuld geben".

Mit einem "Wissen Sie, Sie langweilen mich" brach Schwarzer das Interview ab und bahnte sich ihren Weg durch die Menge.

Kurz darauf verwechselte sie SPIEGEL-TV-Reporter Adrian Altmayer zweimal und fragte, ob das "der von der komischen 'heute show'" sei.

Köster ließ nicht locker und suchte wenige Minuten später erneut das Gespräch mit der Frauenrechtlerin.



"Ich sehe Ihrem Gesicht an, dass Sie sehr zufrieden sind und dass Sie sich für wichtig halten. Sie sind so ein klischeehafter Typ, das ödet mich an", keilte die 80-Jährige dann gegen ihn. Als Schwarzer wegging, wurde sie ausfallend und murmelte: "So eine Ratte."

Bislang haben sich weder Köster noch Schwarzer zu dem Vorfall geäußert.