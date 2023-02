25.02.2023 16:02 1.661 Wagenknecht-Schwarzer-Demo in Berlin: Tausende fordern Friedens-Verhandlungen mit Russland

Am Samstag haben sich mehrere Tausend Menschen zu einer Kundgebung für Verhandlungen mit Russland im Ukraine-Krieg am Brandenburger Tor in Berlin versammelt.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa (Bildmontage)