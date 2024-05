Hungerstreik wird immer härter: Zweiter Aktivist innerhalb von 24 Stunden in Klinik!

Berlin - Der Hungerstreik von Klima-Aktivisten im Invalidenpark in Berlin hinterlässt immer mehr Spuren bei den Teilnehmern. Nun hat sich Michael Winter (61) in eine Klinik begeben.

Zusammen mit Wolfgang Metzeler-Kick (49, l.) trägt Michael Winter (61) die absolvierten Hungertage ein. © Carsten Koall/dpa

Der Mann aus Garching befinde sich seit der vergangenen Nacht in stationärer Behandlung in der Klink Schwabing in München, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung von "Scientist Rebellion".

"Aufgrund von einem anhaltenden Engegefühl in der Brust suchte er noch in den späten Abendstunden selbständig die Notaufnahme auf", berichtete die Gruppierung.

Winter ist Biologe und hungert inzwischen seit 30 Tagen. Schon in der vergangenen Woche hatte der Gesundheitszustand des 61-Jährigen Grund zur Sorge bereitet.

Da sein BMI bereits im stark untergewichtigen Bereich angekommen war, stellte das ärztliche Team vor Ort die medizinische Unterstützung ein. Diese sei nicht mehr zu verantworten. Stattdessen forderten die Ärzte Winter auf, sich in ein Krankenhaus zu begeben.

Michael Winter hungerte zunächst weiter - bis er sich nun doch noch entschloss, in eine Klinik zu gehen.