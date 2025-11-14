Bau gestoppt: Keine neuen Flüchtlingsunterkünfte in Berlin

Berlin - Angesichts rückläufiger Flüchtlingszahlen in Berlin will die Koalition auf die bisher erwogene Ausrufung einer sogenannten Notlage verzichten und den Bau neuer Unterkünfte vorerst stoppen.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) hat betont, dass die Belegung bestehender Flüchtlingsunterkünfte Priorität habe. © Britta Pedersen/dpa

2026 soll lediglich an der Hasenheide noch eine seit Langem geplante größere Unterkunft eröffnet werden. Das beschlossen die Spitzen von CDU und SPD bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses am späten Donnerstagabend, wie der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) und andere Vertreter der Koalition mitteilten.

Demnach ist geplant, sich 2026 auf die großen Unterkünfte Tegel und Tempelhof zu konzentrieren: Am früheren Flughafen Tegel, wo die bestehende Notunterkunft bis Jahresende zunächst leer gezogen werden soll, entsteht ein neues Ankunftszentrum nach EU-Standard mit Platz für 2600 Geflüchtete.

Am früheren Flughafen Tempelhof soll es dem Koalitionsbeschluss zufolge zusätzlich mindestens 1100 Unterbringungsplätze geben.

Weitere zusätzliche Standorte seien 2026 und 2027 auf Basis aktueller Annahmen zur Flüchtlingsbewegung vorerst nicht erforderlich, heißt es im Koalitionsbeschluss. Man bevorzuge stattdessen, Menschen vor allem in bereits genutzten Hotels, Hostels und ehemaligen Schul- oder Bürostandorten unterzubringen.

Soweit für neue, bisher geplante Standorte bereits Wohncontainer bestellt seien, könnten diese für die Standorte in Tegel und Tempelhof genutzt werden.