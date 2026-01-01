Kugelbombe explodiert auf Marktplatz: Woolworth-Filiale verwüstet

Berlin - Wieder einmal hat eine sogenannte "Kugelbombe" große Schäden in der Silvesternacht angerichtet. Diesmal ist ein Geschäft in Berlin-Spandau zerstört worden.

Die Kugelbombe ist auf dem Marktplatz in der Spandauer Altstadt hochgegangen. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa

Durch die heftige Detonation wurde die Woolworth-Filiale in der Fußgängerzone der Altstadt verwüstet. Aufgrund der Explosion zerbarsten die Schaufensterscheiben im Eingangsbereich, wie die Polizei an Neujahr mitteilte.

Außerdem brach ein Brand aus, der durch den schnellen und umsichtigen Einsatz eines Augenzeugen mithilfe eines Feuerlöschers im Keim erstickt werden konnte.

Allerdings war die Detonation auf dem Marktplatz nicht beabsichtigt, sondern ist das Ergebnis einer unglücklichen Kettenreaktion.

Demnach kippte gegen 0.40 Uhr eine bereits entzündete Batterie um. Diese feuerte ihre Ladungen dann nicht wie geplant in die Luft, sondern horizontal und in Richtung des Ladens ab.

Dort hatten Unbekannte jedoch ihr Feuerwerk gelagert, worunter sich eben auch eine Kugelbombe befand. Eine Entladung der Batterie entzündete schließlich das Arsenal und löste die verheerende Explosion aus.