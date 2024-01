Bauernproteste in Berlin beendet: Mehr als 560 Fahrzeuge waren am Brandenburger Tor

Bundesweit wollen Landwirte ab der kommenden Woche gegen die Agrarpolitik der Ampel-Regierung protestieren. In Berlin starten die Aktionen schon ab Sonntag.

Am Montag haben sich mehr als 500 Traktoren zu einer Demonstration am Brandenburger Tor eingefunden. © Jörg Carstensen/dpa Die Straße des 17. Juni ist wegen der geplanten Demonstrationen bereits ab Sonntag, 17 Uhr gesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. Bis Montag, 22 Uhr, gibt es zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor kein Durchkommen für Autofahrer. Auch die Yitzhak-Rabin-Straße ist laut VIZ im genannten Zeitraum gesperrt. Während der An- und Abfahrt der Traktoren könne es "zu erheblichen Verkehrseinschränkungen" kommen, hieß es weiter. Der Bauernverband kündigte zudem massive Behinderungen der Autobahnen in der Aktionswoche vom 8. bis 13. Januar an. Höhepunkt der geplanten Aktionen soll demnach Montag, 8. Januar, zwischen 5 und 15 Uhr sein. Berlin Lokal Ende einer Ära: Berliner DDR-Vorzeige-Bad SEZ soll abgerissen werden TAG24 hält Euch hier am Montag über die Situation in der Hauptstadt auf dem Laufenden.

Wie eine Sprecherin der Berliner Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, sind die Proteste beendet. Demnach seien sie bereits gegen 13.20 Uhr eingestellt worden.

Am Protest von Bauern am Brandenburger Tor in Berlin haben am Montagmorgen rund 550 Demonstranten mit ihren Fahrzeugen teilgenommen. Die Polizei zählte bis 10 Uhr 566 Traktoren, Lkw, Autos, Transporter und Anhänger sowie 550 Menschen auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule, wie eine Sprecherin sagte. Neben den Bauern nahmen dort auch viele Bus- und Lastwagenfahrer an dem Protest teil, auch viele Handwerker befanden sich demnach unter den Demonstranten.

Laut Polizei besteht der Protestzug auf der Straße des 17. Juni mittlerweile aus 566 Traktoren, Lkw, Transportern und Autos. © Jörg Carstensen/dpa

Neben den Landwirten seien auch Privatleute zur Demonstration am Brandenburger Tor gekommen. Eine Pferdehalterin aus Niedersachsen sagte: "Mich macht am meisten wütend das Missmanagement der Regierung", sagte sie. Sie wolle die Bauern unterstützen in ihrer Lage - denn die Lage der Landwirte mache sich letztlich für jeden zum Beispiel in steigenden Preisen bemerkbar. "Am Ende wollen wir alle bezahlbare Lebensmittel haben, ein bezahlbares Leben, und nicht nur für den Staat arbeiten gehen. Das gilt für uns, für uns Bauern, und für alle anderen auch", sagte Landwirt Phillip Oßwald (24) bei den Protesten in Berlin der dpa. Die Proteste gingen alle was an - entsprechend seien nicht nur die Landwirte auf der Straße. Allerdings gingen die Bauernverbände vorab auf Distanz zu Aktionen, die von politischen Akteuren - vor allem aus dem rechten Spektrum - im Fahrwasser der Proteste geplant waren.

Auch Privatleute haben sich unter die protestierenden Bauern gemischt, um sie zu unterstützen. © Jörg Carstensen/dpa

Am Rand des Bauernprotests auf der Straße des 17. Juni sind auch Reichsflaggen zu sehen. Die Bauernverbände sind vorab auf Distanz zu Aktionen aus dem rechten Spektrum gegangen. © Jörg Carstensen/dpa

Im Zuge der Bauernproteste haben sich am Montagmorgen bislang Teilnehmer mit rund 200 Traktoren und Lastwagen am Brandenburger Tor versammelt. Weitere Fahrzeuge - vornehmlich aus der Landwirtschaft - seien auf der Straße des 17. Juni auf dem Weg zur Versammlung, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Montagmorgen. Aus Richtung Osten kämen weitere Traktoren und Lkw über die Bundesstraße 1 zum Kundgebungsort. Über die B101 führen Teilnehmer aus dem Süden zur Veranstaltung. Die Anfahrt wird nach Angaben der Sprecherin von der Polizei begleitet. Für Berlin gibt es demnach keine Erkenntnisse über geplante Straßenblockaden. Die Polizei stehe in engem Austausch mit dem Anmelder der Versammlung, so die Sprecherin.

Am Morgenmorgen haben sich rund 200 Traktoren und Lastwagen am Brandenburger Tor eingefunden. © Jörg Carstensen/dpa

Die Polizei Brandenburg hat in einer Auflistung alle zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen für den 8. Januar mit Uhrzeit und genauer Örtlichkeit veröffentlicht.



Die Liste könnt ihr Euch hier anschauen!

Die ersten Traktoren stehen zwar seit Sonntagabend am Brandenburger Tor, die Lage in Berlin am frühen Montagmorgen war aber laut Polizei noch sehr ruhig. Es gebe noch keine Bewegung oder Blockadeaktionen in der Stadt, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Der Bauernverband hatte zuvor umfassende Behinderungen der Autobahnen in der Woche vom 8. bis 13. Januar angekündigt. Der Höhepunkt der geplanten Aktionen sollte der Montag werden. In der Zeit zwischen 5 und 15 Uhr sollte nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale mit massiven Einschränkungen und Staus zu rechnen sein.

Bereits während der Nacht haben die Landwirte entlang der A24 Stellung bezogen und einige Auffahrten blockiert, wie beispielsweise in Fehrbellin.

Hier sind sowohl die Fahrtrichtung nach Berlin als auch Hamburg betroffen.

Ein Traktor hat bereits in der Nacht zu Montag die A24-Auffahrt in Richtung Berlin blockiert. © Julian Stähle

Auch in Brandenburg mit Staus und Verkehrseinschränkungen zu rechnen

Für Montag wurde in der Hauptstadt laut Polizei eine Demonstration mit 300 Teilnehmern angemeldet. Erwartet wird allerdings eine höhere Zahl. Wie viele Traktoren über die Straßen rollen werden ist noch unklar. Mit Staus und Verkehrseinschränkungen ist voraussichtlich auf den A10-Anschlussstellen Mühlenbeck, Birkenwerder, Oberkrämer und Kreuz Oranienburg sowie der A11, A12, A24 und B96 zu rechnen. Auch in Brandenburg wollen die Bauern am Montag an mehr als 100 Orten demonstrieren und den Verkehr lahmlegen. Die Polizei hatte zunächst versucht, die Blockade bestimmter Autobahnzufahrten am Montag mit Auflagen zu verhindern. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschied jedoch, dass diese zulässig sind. Ihren Abschluss finden die Proteste der Bauern am 15. Januar mit einer Großdemo in Berlin.

