BER-Chaos kurz vor Weihnachten: Massig verspätete Flüge am Samstag!

Berlin - Ein Software-Fehler löste am Berliner Flughafen BER kurz vor Weihnachten Chaos aus. Dutzende Flüge hatten erhebliche Verspätungen.

Die Flugzeuge am BER hoben erst mit mehreren Stunden Verspätung ab. © Soeren Stache/dpa

Passagiere, die am Samstag in ihren Weihnachtsurlaub fliegen wollten, schauten am BER blöd aus der Wäsche.

So soll ein Software-Fehler dafür verantwortlich gewesen sein, dass die Flüge zum Teil erst mit mehreren Stunden Verspätung abheben konnten.

Wie die Bild berichtet, soll zum Beispiel ein Flieger nach Teneriffa, der eigentlich um 11 Uhr abheben sollte, am frühen Nachmittag immer noch auf dem Rollfeld gestanden haben.

Die Flugzeuge waren nicht benutzbar und somit konnten auch die unzähligen Koffer nicht eingeladen werden. Bei leichtem Schneefall mussten die Passagiere zuschauen, wie ihre Koffer auf dem Rollfeld einschneiten.