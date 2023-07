Berliner Löwen-Jagd: Firas Remmo klärt auf - Gehört ihm das Tier?

Berlin - Am vergangenen Donnerstag und Freitag hat eine mutmaßlich entlaufene Löwin Kleinmachnow und den Süden von Berlin in Altem gehalten. Inzwischen hat sich das gefährliche Raubtier mit großer Wahrscheinlichkeit als harmloses Wildschwein entpuppt .

Bei der Suche nach der vermeintlich ausgerissenen Löwin hat die Polizei die Wälder im Süden Berlins sogar mit einem gepanzerten Fahrzeug abgesucht.

Mehr als 30 Stunden suchten hunderte Polizeikräfte in Brandenburg und der Hauptstadt nach der Raubkatze und setzten dabei auch Drohnen, Hubschrauber und sogar ein gepanzertes Fahrzeug ein.

Während der "Großwildjagd" meldete sich am Freitag auch Firas Remmo zu Wort und bot seine Hilfe bei der Suche an, verpasste dem Tier sogar den Namen "Nala". Dadurch kam schnell das Gerücht auf, dass die Löwin möglicherweise dem Remmo-Clan entlaufen sein könnte, der eine Villa in Kleinmachnow bewohnt.

Nachdem sich das mediale Gebrüll um die Löwin nun ein wenig gelegt hat, meldete sich auch der Sohn von Clan-Chef Issa Remmo (56) noch einmal bei Instagram zu Wort, um dem Gerede ein Ende zu machen.

"Nala gehört mir nicht. Weder ich, noch jemand aus meiner Familie, besaß oder besitzt einen Löwen, einen Tiger oder ein anderes wildes Tier", stellte er klar. Dies werde sich auch nicht ändern, solange er in Berlin lebe, schließlich würde er sich ja an Regeln und Gesetze halten.