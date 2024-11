Besondere Charity-Auktion mit Mini-Hippo Toni und Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger (31) steuert ein signiertes Trikot bei. © Berliner Zoo

Zoodirektor Andreas Knieriem sagte: "Die Lage vieler Arten ist dramatisch, auch darauf wollen wir mit den zauberhaften Bildern von unserer kleinen Toni aufmerksam machen." Mit weniger als 2500 Zwergflusspferden in Westafrika gehören die Tiere weltweit zu den am stärksten gefährdeten Arten.

Zu ersteigern gibt es auch Memorabilien aus dem Berliner Zoo, wie das Becken, in dem Toni ihr erstes Bad nahm, oder eine lebensgroße Gipsfigur von Nashorn Betty, geschaffen von dem Bildhauer Rico Rensmeyer.

Der Erlös der Auktion geht an das "Pygmy Hippo Research Projekt" im Gola Rainforest National Park in Sierra Leone. So sollen Schutzmaßnahmen und Forschungsprojekte unterstützt werden, die das Weiterleben der Zwergflusspferde in freier Wildbahn sichern wollen.

Die Auktion ist vom 19. November bis zum 1. Dezember, 19.01 Uhr, auf Catawiki verfügbar.