Berliner Mini-Hippo nach Fußball-Star benannt: Es heißt ...

"Mit dem sympathischen Berliner hat die kleine Artenschutz-Botschafterin nun beste Chancen, ganz bald eine Verteidigerin der Vielfalt auf Weltklasse-Niveau zu werden", hieß es weiter. Und genau wir ihr Namensgeber ist Toni auch bereits ein Onlinestar mit Fans in Mexiko, USA und sogar Australien

Allerdings handelt es sich bei dem berühmten Namensgeber nicht um Toni Kroos (34), der erst kürzlich nach der Europameisterschaft in Deutschland seine Karriere beendet hat.

Das Flusspferdmädchen aus dem Berliner Zoo ist offiziell auf den Namen Toni getauft worden. © Zoo Berlin/dpa

Allerdings sind die Zwergflusspferde stark gefährdet und kommen in freier Wildbahn nur noch in Guinea, Liberia, Sierra Leone und an der Elfenbeinküste vor. Und natürlich ist der Mensch durch Rodung der Wälder die größte Bedrohung für die Tiere.

Der Name Toni setzte sich übrigens aus mehr als 20.000 Namensvorschlägen durch. Darunter befanden sich auch lustige Ideen wie Boulettchen oder Görli. Daraus wurden vom Zoo insgesamt fünf Vorschläge ausgewählt, über die dann schließlich eine Jury abstimmte.

Toni soll sich dann voraussichtlich am morgigen Donnerstag endlich auch den Besuchern erstmals selbst vorstellen und auf der Anlage zu sehen sein.

Das kleine Hippo hatte sich Anfang Juli einen Bruch am Beckenkamm zugezogen und musste vorerst noch das "Krankenbett" hüten.

Zudem sollte sie noch etwas mehr Erfahrung im tieferen Wasser sammeln, denn Zwergflusspferde können, genauso wie ihre großen Artgenossen, nicht schwimmen und stoßen sich stattdessen am Grund ab.