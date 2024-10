17.10.2024 05:58 Biden-Besuch verursacht Verkehrschaos in Berlin: Hier geht gar nichts mehr

Wenn US-Präsident Joe Biden am Donnerstag mit der Air Force One in Berlin einschwebt, dann gilt in einigen Teilen der Hauptstadt Alarmstufe Rot.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Wenn US-Präsident Joe Biden (81) am Donnerstag mit der Air Force One in Berlin einschwebt, um sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz (66) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68, beide SPD) zu treffen, dann gilt in einigen Teilen der Hauptstadt Alarmstufe Rot. US-Präsident Joe Biden (81) trifft am Donnerstag zu einem Staatsbesuch in Berlin ein. © Susan Walsh/AP/dpa Von Donnerstag 15 Uhr bis Freitag 23.59 Uhr wird es daher in Mitte zu umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrssperrungen kommen, wie die Polizei mitteilte. Besonders betroffen sind dabei die Bereiche rund um den Potsdamer Platz, das Regierungsviertel und das Schloss Bellevue. Auch Fahrten auf der Spree werden insbesondere auf Höhe des Kanzleramts nicht gestattet sein. Öffentliche Versammlungen sind in den ausgewiesenen Bereichen verboten. Ebenso ist dort das Parken untersagt. Ein Verbot gilt auch für das Abstellen von Fahrrädern, E-Rollern und mobilen Behältnissen, teilte die Behörde weiter mit. Berlin Lokal Achtung Berliner: Hier könnt Ihr kostenlos Eure Hunde trainieren lassen Anwohner oder andere berechtigte Personen müssen sich ausweisen können, um die Sperrbereiche zu betreten. Es wird darum gebeten die betroffenen Straßen weiträumig zu umfahren. Sperrbereich rings um den Potsdamer Platz, gültig vom 17. Oktober 15 Uhr bis 18. Oktober 23:59 Uhr. © Goodview Sperrbereich im Regierungsviertel, gültig am 18. Oktober von 5 bis 18 Uhr. © Goodview Sperrbereich rund um das Schloss Bellevue, gültig am 18. Oktober von 5.30 bis 14 Uhr. © Goodview Deutsche Bahn rechnet am Donnerstag und Freitag mit großen Einschränkungen im Innenstadtbereich Insbesondere bei der S-Bahn werden aufgrund des Biden-Besuchs Einschränkungen im Innenstadtbereich erwartet. © Monika Skolimowska/dpa Auch bei der Abreise des US-Präsidenten kann es am Freitagabend zu massiven Verkehrseinschränkungen kommen. Die Deutsche Bahn hat im Vorfeld des Besuchs ebenfalls auf Streckensperrungen im Innenstadtbereich aufmerksam gemacht, die auch kurzfristig zustande kommen können. Fahrgäste werden um Verständnis für Umleitungen, Ausfälle, Teilausfälle und Verspätungen von Zügen gebeten. Reisende sollen sich nach Möglichkeit unmittelbar vor Fahrtantritt Auskunft unter bahn.de, im DB Navigator oder in der VBB-App einholen. Berlin Lokal Staatsbesuch in Berlin: Selenskyj sorgt für Verkehrschaos Große Einschränkungen gibt es auch im gesamten S-Bahn-Netz, viele S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Bahnhof Zoo werden zeitweise nicht oder seltener fahren, weil die Strecke am Schloss Bellevue entlangläuft, wo Biden empfangen wird.

Titelfoto: Goodview, Susan Walsh/AP/dpa (Bildmontage)