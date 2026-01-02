Brandkatastrophe in Crans-Montana: Berliner Spezial-Klinik nimmt Opfer auf

Berlin - Einige der schwerverletzten Brandopfer der Silvesterparty im Schweizer Skiort Crans-Montana sollen im Unfallkrankenhaus Berlin behandelt werden.

Das Unfallkrankenhaus Berlin nimmt einige der Brandopfer aus der Schweiz auf. (Archivfoto) © Markus Lenhardt/dpa

Am Samstag sei die Ankunft von drei Patienten geplant, sagte Kliniksprecher Hans-Christian Bustorf der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der Nachrichtensender Welt TV berichtet.

Insgesamt gibt es nach Angaben des Sprechers 40 Hilfeersuchen für schwerverletzte Brandopfer aus Crans-Montana, für die eine Behandlung in deutschen Kliniken angefragt wurde. Einige der Verletzten werden bereits in Deutschland versorgt, unter anderem in Stuttgart, Tübingen und Ludwigshafen.

Die Brandkatastrophe in Crans-Montana mit 40 Toten und 119 Verletzten ist nach den Ermittlungen wohl durch Feuerwerk ausgelöst worden, das in Champagnerflaschen gesteckt wurde und die Decke der Bar in Brand gesetzt hat.

Die Vorbereitung auf die Verlegung in Spezial-Kliniken erfolge derzeit noch in den erstaufnehmenden Kliniken, sagte die Direktorin der Klinik für Schwerbrandverletzte und Plastische Chirurgie am Berliner Unfallkrankenhaus, Leila Harhaus-Wähner Welt TV.

"In der Zwischenzeit muss zum einen die Oberfläche erst einmal gereinigt werden und dann steril verbunden werden."