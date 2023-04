Demonstrationen zur Walpurgisnacht: Bislang alles friedlich in Berlin

Berlin - Bereits in der Nacht zu Samstag hatte es Zerstörungen durch Randalierer in Berlin-Mitte gegeben, die Parolen mit Bezug zum 1. Mai sprühten. Der Abend der Walpurgisnacht verlief aber zunächst ganz entspannt.

Mehrere Hundert Teilnehmer sind am Sonntag friedlich durch Berlin-Wedding gezogen. © Christoph Soeder/dpa

Am Abend vor dem 1. Mai ist in Berlin eine Demonstration linker Gruppen friedlich durch Wedding gezogen. Nach Angaben der Polizei waren etwa 650 Teilnehmer dabei. Alles sei ohne besondere Vorkommnisse abgelaufen, sagte ein Polizeisprecher. Die Demonstration trug den Titel: "Frieden statt Kapitalismus - Wettrüsten stoppen und Armut beenden".

Auf Transparenten stand: "Revolution - Sozialismus erkämpfen", "Stopp Nato" und "Stoppt den Krieg gegen Russland. Keine Waffen für die Ukraine. Für die Niederlage der Nato."

Für den Abend war in Kreuzberg eine linke Demonstration von Frauen mit dem Titel "Take back the night. Queer-feministische Demonstration" angekündigt worden. Männer waren ausdrücklich nicht erwünscht. Angemeldet waren 500 Teilnehmerinnen.

In den vergangenen Jahren kamen aber auch mal mehr als 2000, von denen aggressive Sprechchöre gegen die Polizei skandiert wurden. Einzelne zündeten bengalisches Feuer und vernebelten mit Rauchtöpfen die Straßen.