Gedenken an Kriegsende in Berlin: Polizei zieht Bilanz nach Großeinsatz

Berlin - Die Polizei zieht zu den Veranstaltungen rund um den Jahrestag zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Berlin eine überwiegend positive Bilanz. Insgesamt seien die Gedenkveranstaltungen und Versammlungen "weitgehend störungsfrei" verlaufen, sagte ein Sprecher der Behörde.

Der russische Botschafter Sergej Netschajew (72, M.) hat am Samstag an einem Gedenkmarsch teilgenommen. © Michael Ukas/dpa

Am Samstag sei es insgesamt zu 17 Strafanzeigen sowie 33 Ordnungswidrigkeiten gekommen: Anzeigen gab es demnach unter anderem wegen Körperverletzung, tätlicher Angriffe oder der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Am Freitag waren es demnach zehn Strafanzeigen. "Insgesamt verliefen die beiden Tage abgesehen davon überwiegend störungsfrei und friedlich", hieß es in einem Post auf X.

Verschiedene russische und deutsche Gruppen und Initiativen erinnerten mit Kundgebungen und Demonstrationen am Freitag und Samstag an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und die Befreiung von der Nazi-Herrschaft im Mai 1945.

Der russische Botschafter Sergej Netschajew (72) nahm am Samstag an einem Gedenkmarsch teil. Dabei besuchte er das sowjetische Ehrenmal im Tiergarten, wo er auch an einer Kranzniederlegung teilnahm. Zahlreiche Menschen legten am Ehrenmal rote Blumen nieder.

Nach Angaben der Polizei nahmen rund 600 Menschen an dem Gedenkzug teil, der sich vom Brandenburger Tor zum Ehrenmal bewegte. 1000 Teilnehmer waren angemeldet gewesen. Am Samstag waren nach Angaben der Polizei insgesamt 38 Versammlungen im Stadtgebiet angemeldet.