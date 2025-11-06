Frust-Zaun am "Görli": Erstes Stahltor mit Drehkreuz steht

Berlin - Der Bau des umstrittenen Zauns und der Eingangstore für den Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg geht voran.

Seit Mittwoch steht das erste neue Tor für den Zaun am Görlitzer Park. © Andrea Rabenstein/dpa

Eines der ersten Tore mit Drehkreuz ist am Mittwoch an einem Eingang an der Ecke Görlitzer Straße und Görlitzer Ufer aufgebaut worden.

An der Wiener Straße begrenzt ein neuer Metallzaun die Gebüsche am Rand des Parks über einige hundert Meter.

Bis zum Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten, gegen die es seit Jahren viele Proteste gibt, fertig sein. Zuletzt wurden im Oktober an einem großen Eingang an der Lübbener Straße neue Pfosten für ein Tor gemauert.

Bisher fallen die Arbeiten wenig auf. Der neue Zaun und das Eingangstor sind aus dunklem Metall und deutlich kleiner und unauffälliger als etwa der Zaun und die großen Drehkreuz-Tore am Tempelhofer Feld. An den allermeisten Eingängen ist noch nichts passiert.