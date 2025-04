Gestandener Kirschbaum wird Opfer von Anschlägen: Bezirksamt sucht Zeugen

Berlin - Ein 32-jähriger Kirschbaum (Prunus) ist Opfer mehrerer Anschläge geworden, wie das Bezirksamt Treptow-Köpenick am Mittwoch mitteilte. Nun werden Hinweise und Zeugen gesucht.

Ein Kirschbaum (32) in Treptow-Köpenick wurde mehrmals angebohrt. © BA TK (Bildmontage)

Mitarbeitende des Straßen- und Grünflächenamts entdeckten am 31. März bei ihrem Kontrollgang auf der Grünfläche am Gerosteig 36/Pegasuseck in Altglienicke fünf Bohrlöcher.

Zudem nahmen sie an dem gestandenen Gehölz mit der Baumnummer 99 einen chemischen Geruch wahr, dessen Ursache schnell gefunden war.

Durch die Bohrungen sind Wunden am Stamm des 15 Meter hohen Baumes entstanden. Diese haben einen Durchmesser von je circa einem Zentimeter und sind bis zu neun Zentimeter tief. In die Wunden wurde von Unbekannten anschließend eine giftige Flüssigkeit eingeflößt.

Das Bezirksamt geht davon aus, dass der Kirschbaum mit dieser Methode getötet werden sollte. Der Zustand des Prunus wird vom Straßen- und Grünflächenamt mit Sorge beobachtet. Denn es sei nicht gewiss, ob der Baum die Wunden schließen kann und überlebt.