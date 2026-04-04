Grillen im Park: In diesen Berliner Grünanlagen ist es erlaubt

Berlin - Im Frühling schmeißen viele zum ersten Mal den Grill an. Zwar ist in vielen Berliner Bezirken das Grillen in Parks grundsätzlich verboten. Einige Möglichkeiten gibt es aber.

Der Mauerpark in Prenzlauer Berg erfreut sich bei Grillfans großer Beliebtheit. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Charlottenburg-Wilmersdorf

Im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf darf nur auf dem Rudolf-Mosse-Platz gegrillt werden. Der Platz liegt in der Nähe des Rüdesheimer Platzes im Rheingauviertel. Gebrutzelt werden darf das ganze Jahr über. Bodengrills sind nicht erlaubt.

Friedrichshain-Kreuzberg

Friedrichshain-Kreuzberg ist der Bezirk mit den meisten öffentlichen Grillflächen. Gegrillt werden darf zum einen auf der Grillwiese am Neuen Hain im Volkspark Friedrichshain. Stellplätze können online gebucht werden. Außerdem gibt es ausgewiesene Bereiche im Görlitzer Park und auf dem Blücherplatz. Auch hier darf nie direkt auf dem Boden gegrillt werden.

Mitte

Im Bezirk Mitte gibt es eine ausgewiesene Grillfläche im Monbijoupark. Grills müssen einen Abstand von mindestens 30 Zentimetern zum Boden haben, wie ein Sprecher des Bezirksamts erklärt. Flüssige Brandbeschleuniger sind verboten genauso wie das Grillen großer, nicht zerteilter Tiere, etwa Spanferkel.

Ordnungsamt und Parkdienst würden regelmäßig Kontrollen durchführen.