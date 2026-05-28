Jämmerliche Zustände in Berliner Streichelzoo: Betreiber überlässt Tiere ihrem Schicksal

Berlin - Einst war die "Helle Tierarche" in Berlin-Hellersdorf ein Ziel für Familien- und Schulausflüge, jetzt musste das Bezirksamt die Notbremse auf dem verwahrlosten Tierhof ziehen.

Die "Helle Tierarche" ist bereits seit Februar für den Publikumsverkehr geschlossen. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

"Der bisherige Betreiber der 'Hellen Tierarche' hat das Bezirksamt am 22. Mai 2026 darüber informiert, dass die Tiere im Oschatzer Ring 1 künftig nicht mehr durch den Verein versorgt und betreut werden", teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Die insgesamt 27 Tiere wurden demnach einfach unversorgt ihrem Schicksal überlassen. "Das Bezirksamt sah sich daher gezwungen, ihre Versorgung mit eigenen personellen Ressourcen sicherzustellen", hieß es in der Mitteilung.

Vor Ort seien erhebliche Mängel festgestellt worden. So habe artgerechtes Futter nicht in ausreichender Menge zur Verfügung gestanden. Bei einigen Tieren sollen sogar bereits gesundheitliche Probleme bestanden haben.

"Ohne das sofortige Eingreifen des Bezirksamtes wären die Tiere in Lebensgefahr geraten", betonte die Behörde.

Die Tiere werden nun erst einmal in einer anderen Einrichtung untergebracht, in der eine artgerechte Haltung gewährleistet ist, da der Tierschutz oberste Priorität habe.