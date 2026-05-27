Infizierter Ebola-Arzt in Berlin: So geht es dem Patienten inzwischen

Berlin - Rund eine Woche nach der Aufnahme an der Berliner Charité hat sich der Gesundheitszustand des US-amerikanischen Ebola-Patienten verbessert.

Ein Konvoi aus Polizei- und Rettungswagen hatte den Patienten in der vergangenen Woche in die Charité begleitet. © Sven Kaeuler/dpa

Dem Mann gehe es den Verhältnissen entsprechend gut, sagte Leif Erik Sander, Direktor der Klinik für Infektiologie und Intensivmedizin der Charité, bei einem Pressetermin.

Auch die Viruskonzentration sei über die Woche schnell abgefallen. "Der Patient ist also relativ stabil und wir hoffen wirklich, dass sich die Situation weiter stabilisiert." Indes stieg in Afrika die Zahl der Ebola-Verdachtsfälle.

Anfangs sei der Mann sehr geschwächt gewesen und habe typische Symptome einer Ebola-Virus-Infektion gezeigt. Zudem habe er eine hohe Viruslast gehabt.

Weiter sagte der Infektiologe: "Wir sind anhand des Verlaufs sehr optimistisch, dass der Patient sich vollständig erholen kann und dann auch die Virusinfektion besiegt ist". Der Mann wird auf der Sonderisolierstation der Charité behandelt.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (47, CDU) informierte sich bei einem Besuch an dem Universitätsklinikum über den Zustand des US-Amerikaners. Sie betonte die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit. "Kein Land kann alleine solche Ausbrüche bekämpfen, kontrollieren, sie früh erkennen", sagte die Gesundheitsministerin.