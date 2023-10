Plakate von israelischen Geiseln entfernt: Berliner Polizei in der Kritik

Berlin - Eine Plakat-Aktion in Berlin sollte in der vergangenen Woche auf das Leid der israelischen Geiseln aufmerksam machen, die bei dem Terrorangriff der Hamas verschleppt worden sind. Die Polizei entfernte die Plakate kurz darauf wieder - und erntete heftige Kritik aus dem Netz.

Teilnehmer des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft hängten am vergangenen Mittwoch in Friedrichshain Plakate zu den israelischen Geiseln der Hamas auf. © Christoph Soeder/dpa

"Was hier geschieht, geschieht wahrscheinlich im Namen des Gesetzes. Aber es ist trotzdem verstörend und traurig", schrieb eine Nutzerin auf X (ehemals Twitter).

Das Video dazu zeigt einen Polizeieinsatz vom 26. Oktober, bei dem Plakate von einer Litfaßsäule entfernt wurden.

"Keine Scham?" und "Das kann nicht wahr sein", kommentierten andere die Aktion. Einige User äußerten hingegen mit Verweis auf die bestehende Rechtslage Verständnis für das Vorgehen der Beamten.

Die Berliner Polizei bezog am Dienstagmittag - ebenfalls auf X - Stellung zu den Vorwürfen. Dort hieß es: "Aufgrund des Verdachts unberechtigter Plakatierung entfernten unsere Kollegen diese von der Litfaßsäule."

Eine abschließende Bewertung der Generalstaatsanwaltschaft stehe noch aus.

Die Plakat-Aktion wurde in Berlin vom Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (JuFo) initiiert. Rund 200 Plakate sollten in Prenzlauer Berg und Friedrichshain auf die Schicksale der am 7. Oktober von der Hamas entführten oder ermordeten Israelis aufmerksam machen.