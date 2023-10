Von Hamas-Terroristen entführt: Mutter meldet Tod von Shani Louk

Die 22-Jährige gehörte zu den Hunderten Opfern, die am 7. Oktober von Terroristen der Hamas von einem Festival in der Wüste von Israel verschleppt worden waren – während sie für den Frieden tanzten.

Bis zuletzt hat Shani Louks Familie darauf gehofft, dass die 22-Jährige noch am Leben ist. © AFP/Tobias Schwarz

Gegenüber der Tagesschau gab Mutter Ricarda wenige Tage nach dem Verschwinden ihrer Tochter an, dass Shani noch am Leben sei, sich jedoch in einem kritischen Zustand befinde.

Sicher war das jedoch nie. "Wir können die Quellen nicht verifizieren. Es sind halt Quellen, die aus verschiedenen Richtungen über WhatsApp, über Videos etc. irgendwo reinkommen", so Markus Waidmann, Shanis Onkel, gegenüber dem SWR.

"Man klammert sich an Strohhalme, an kleine Informationen, an andere, die das gleiche Schicksal erlebt haben. So funktionieren wir momentan", fügte er weiter hinzu.

Nun scheint die Familie die traurige Gewissheit zu haben.