S-Bahn wieder unter Strom, 25.500 Haushalte warten weiter

Der Anschlag auf das Berliner Stromnetz sorgt nach wie vor bei Tausenden Menschen im Berliner Südwesten für Stromausfall. Doch die Entspannung rückt näher.

Von Wilhelm Pischke

Berlin - Nach dem Stromausfall im Südwesten Berlins sind weiterhin rund 25.500 Haushalte und etwa 1200 Unternehmen ohne Strom.

Im Südwesten Berlins warten viele Menschen weiterhin auf den Wiederanschluss an die Stromversorgung.
Das berichtete ein Sprecher des Betreibers Stromnetz Berlin.

"Wir haben die Stromversorgung für alle drei betroffenen S-Bahnhöfe wiederhergestellt." Das seien die Stationen Mexikoplatz, Nikolassee und Wannsee. Somit könnten die Bahnhöfe wieder genutzt werden.

Die Tiefbauarbeiten an den zwei Baustellen seien abgeschlossen. Ab Dienstag beginnen die elektrischen Arbeiten. Damit liege man "sehr gut im Zeitplan", so der Sprecher. Von 74 betroffenen Pflegeeinrichtungen seien 72 wieder mit Strom versorgt.

Aktuell seien rund "35 sehr große Notstromaggregate im Einsatz". Bis alle Betroffenen wieder am Netz sind, wird es etwa bis Donnerstagnachmittag dauern.

Die S-Bahn fährt wieder alle Stationen im Südwesten der Hauptstadt an. (Symbolfoto)
Ursache des Stromausfalls war ein Brandanschlag auf eine Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, zu dem sich die linksextremistische "Vulkangruppe" bekannte. Am Samstagmorgen waren im Südwesten Berlins zunächst 45.000 Haushalte und 2200 Unternehmen ohne Strom.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa, Soeren Stache/dpa (Bildmontage)

