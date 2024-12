Schlimme Erinnerungen werden wach: "Christmas Truck" soll Berliner Breitscheidplatz ansteuern

Berlin - Ein festlich geschmückter "Christmas Truck" soll am kommenden Dienstag den Breitscheidplatz in Berlin ansteuern. Das teilte der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf freudig mit. Doch dieses gut gemeinte Vorhaben sorgt für Kritik.

Da werden Erinnerungen wach: Den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin soll am kommenden Dienstag ein Vierzigtonner ansteuern. © Hannes P. Albert/dpa

Der Vierzigtonner wird um 17 Uhr in der Kantstraße direkt am Weihnachtsmarkt halten, an dem Ort, der mit tragischen Erinnerungen des islamistischen Anschlages vom 19. Dezember 2016 behaftet ist.

Damals fuhr Anis Amri (†23) einen Lkw in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt, wobei zwölf Personen verstorben sind.

Bezirksstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) plant acht Jahre später gemeinsam mit Truckerin Janina Martig (34), gesammelte Geschenke aus einem Laster an Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre auf dem Breitscheidplatz zu verteilen. Die Präsente sollen denjenigen zugutekommen, die in der Weihnachtszeit sonst nicht reich beschenkt werden können, heißt es weiter.

In nur zwei Wochen fährt Truckerin Martig insgesamt 15 Standorte in Deutschland und der Schweiz an, um vor allem Kindern und Jugendlichen, die keinen leichten Start ins Leben hatten, mit Unterstützung von Sponsoren eine besondere Freude zu bereiten.