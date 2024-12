Sport-Event und Silvesterfeier: Hier kommt es heute zu Einschränkungen im Verkehr

Berlin - Auch am zweiten Weihnachtstag ist in Berlin mit ein paar Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Das müssen Autofahrer und Fahrgäste im ÖPNV wissen.

Die Straße des 17. Juni wird für die anstehenden Silvester-Feierlichkeiten gesperrt. © Sebastian Gollnow/dpa

Um 19 Uhr treffen die Basketballer von Alba Berlin beim Euro-League-Spiel in der Uber Arena auf die Spanier von Real Madrid.

Daher wird im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

Die ersten Sperrungen für die Silvester-Sause "Celebrate at the Gate" werden bereits am frühen Morgen ab 6 Uhr eingerichtet.

Bis in die Nacht vom 2. auf den 3. Januar 2025 sind folgende Straßen für Autos und Fahrräder gesperrt:

Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor

Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße

Yitzhak-Rabin-Straße zwischen Scheidemannstraße und Straße des 17. Juni

Am Dienstag, 31. Dezember, kommen zusätzlich der Große Stern sowie die zuführenden Straßen hinzu. Erneut werden die Sperrungen ab 6 Uhr eingerichtet.