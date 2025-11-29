Tröstende Begleiter – Polizei Berlin bekommt kuschlige Helfer
Berlin - Wenn Einsätze für Kinder zur Belastungsprobe werden, helfen oft kleine Gesten: Die Polizei hat jetzt 400 neue Trostteddys erhalten, die Kindern in Ausnahmesituationen beistehen sollen.
Bei Polizeieinsätzen geraten immer wieder Kinder in Situationen, die sie emotional überfordern. Um ihnen in diesen Momenten Halt zu geben, setzen die Berliner Einsatzkräfte seit Jahren auf sogenannte Trostteddys.
Vor fünf Jahren wurden 1000 dieser Teddys angeschafft, inzwischen sind sie nahezu vollständig verteilt. Jetzt gibt es Nachschub, wie die Polizei Berlin auf Instagram bekannt gab.
Möglich wurde das durch eine Spendenaktion der Schornsteinfeger-Innung, die Gelder für die Deutsche Teddystiftung gesammelt hatte.
Von den Spenden konnten 400 neue Kuschelhelfer gekauft und an die Polizei übergeben werden.
Die Beamten freuen sich über die Unterstützung. Denn oft reicht ein kleiner Teddy, um ein verängstigtes Kind zumindest für den Moment zu beruhigen und ihm das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein.
