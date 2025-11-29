Tröstende Begleiter – Polizei Berlin bekommt kuschlige Helfer

Berlin - Wenn Einsätze für Kinder zur Belastungsprobe werden, helfen oft kleine Gesten: Die Polizei hat jetzt 400 neue Trostteddys erhalten, die Kindern in Ausnahmesituationen beistehen sollen.

Die 400 gespendeten Kuscheltiere wurden feierlich von der Deutschen Teddystiftung an die Polizei übergeben. © Screenshot/Instagram/polizeiberlin

Bei Polizeieinsätzen geraten immer wieder Kinder in Situationen, die sie emotional überfordern. Um ihnen in diesen Momenten Halt zu geben, setzen die Berliner Einsatzkräfte seit Jahren auf sogenannte Trostteddys.

Vor fünf Jahren wurden 1000 dieser Teddys angeschafft, inzwischen sind sie nahezu vollständig verteilt. Jetzt gibt es Nachschub, wie die Polizei Berlin auf Instagram bekannt gab.

Möglich wurde das durch eine Spendenaktion der Schornsteinfeger-Innung, die Gelder für die Deutsche Teddystiftung gesammelt hatte.

Von den Spenden konnten 400 neue Kuschelhelfer gekauft und an die Polizei übergeben werden.