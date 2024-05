"Wolli" will bald nicht mehr trinken: Scholz-Aussagen "sind Schlag ins Gesicht"

Wolfgang Metzeler-Kick (49) hat damit gedroht, auch die Flüssigkeitsaufnahme zu verweigern. © Paul Zinken/dpa

Die beiden befinden sich seit einigen Tagen in einem absoluten Hungerstreik und nehmen nur noch Flüssigkeit zu sich, doch auch damit könnte es bald vorbei sein.

Ab einem bestimmten Zeitpunkt wollen die zwei nämlich in den sogenannten "trockenen Hungerstreik" übergehen und damit auch aufs Trinken verzichten, wie am Freitag in einem Pressestatement angekündigt wurde.

Das wäre insbesondere für "Wolli", der sich bereits seit 86 Tagen im Hungerstreik befindet und deutlich geschwächt ist, ein drastischer Schritt.

Ohne Flüssigkeit könnten die Männer innerhalb von ein bis drei Tagen sterben!

Ab wann sie in den trockenen Hungerstreik übergehen wollen, ist bislang noch nicht bekannt. Dazu wollen sie sich bei einer geplanten Pressekonferenz am 3. Juni äußern.