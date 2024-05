Klima-Streik wird ernst: Lässt Scholz zu, dass Aktivist "Wolli" sich zu Tode hungert?

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) ist bei einem Bürgerfest anlässlich der Feierlichkeiten zu "75 Jahre Grundgesetz" auf den Klima-Hungerstreik angesprochen worden. © Michael Kappeler/dpa

Der 49-Jährige hungert seit nunmehr 83 Tagen in einem Camp in Berlin, um auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam zu machen.

Mit seiner Aktion will er Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) dazu bewegen, eine Regierungserklärung abzugeben, in der diese Problematik eindeutig angesprochen und der Ernst der Lage verdeutlicht wird.

Zu diesem Zweck ist er am vergangenen Freitag in den "absoluten Hungerstreik" getreten, wie es in einer Presseerklärung hieß. Das bedeutet, dass "Wolli" jetzt nicht einmal mehr Saft zu sich nimmt, der ihm zuvor lebenswichtige Kohlenhydrate geliefert hatte.

Das erhöht jetzt zusätzlich die Gefahr, denn ohne die Aufnahme von Kohlenhydraten kann der Blutzuckerspiegel drastisch absinken, was zu schwerer Unterzuckerung und schlimmstenfalls zu einem Koma führen kann.