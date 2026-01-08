"Mach 'ne Kerze an - damit ist es nicht getan": Wie eine Familie den längsten Stromausfall Berlins erlebte
Berlin - Nach dem Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz lebten viele Menschen im Südwesten der Stadt seit Samstagmorgen im Kalten. Ein junger Vater erzählte im Gespräch mit TAG24, wie seine Familie die Tage ohne Strom erlebte.
Jan S. (31) lebt mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern in einem Einfamilienhaus in Steinstücken im Bezirk Steglitz-Zehlendorf.
Gegen 6.30 Uhr bemerkte er, dass es ungewöhnlich kalt war. "Ich habe rausgeguckt und gesehen, dass die Straßenlaternen nicht leuchten und bin sofort in den Keller." Dort wurde schnell klar: Die Heizung funktionierte nicht mehr. Die größte Sorge galt nicht dem fehlenden Licht, sondern der Kälte.
Um Wärme zu halten, legte die Familie Vorhänge auf die Fensterbänke, informierte sich online und hoffte zunächst, dass der Strom, wie angekündigt, im Laufe des Vormittags zurückkehren würde. Tagsüber konnten sie bei Freunden unterkommen und versuchten, den Alltag für die Kinder möglichst normal zu gestalten.
Besonders problematisch war die Insellage Steinstückens. Ohne Strom fielen die Hebeanlagen der Kanalisation aus, Abwasser konnte nicht mehr abgepumpt werden. Die Berliner Wasserbetriebe mussten anrücken, um das Abwasser aus den Häusern zu pumpen.
Jan S.: "Man merkt erst, wenn ein Stromausfall ist, was da alles dranhängt"
Am dritten Tag zeigte das Thermometer im Haus nur noch rund zehn Grad. Die Familie schlief zu viert in einem Zimmer, um sich gegenseitig zu wärmen. "Man merkt erst, wenn Stromausfall ist, was da alles dranhängt."
Mit Gaskocher und Ladesäulen vor der Tür ließ sich der Alltag notdürftig organisieren – doch das Kernproblem blieb die Kälte. Der zweijährige Sohn war besonders irritiert vom dunklen Haus, der Kerzenschein wirkte für ihn unheimlich. Mit Ablenkung kamen die Kinder dennoch gut zurecht.
Der 31-Jährige versuchte so schnell wie möglich, Strom zu organisieren. Der studierte Bauingenieur wurde kreativ: Er überlegte sogar, ein Elektroauto eines Carsharing-Anbieters als Stromquelle zu nutzen – scheiterte jedoch an der fehlenden technischen Ausstattung.
Notstromaggregate waren zu diesem Zeitpunkt selbst außerhalb des betroffenen Gebiets kaum verfügbar. Schließlich stellte sein Schwager einen acht PS starken Generator bereit, mit dem auch zwei Nachbarhäuser versorgt werden konnten.
Strom zurück, doch die Unsicherheit bleibt: Sind wir auf den nächsten Blackout vorbereitet?
Kritisch sieht Jan S., dass eine großflächige Warnmeldung erst am dritten Tag kam – "die hätte viel früher kommen müssen". Ansonsten lobt er das Krisenmanagement und die Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft. "Dass wir uns selber helfen konnten, hat dazu beigetragen, uns nicht viele Sorgen zu machen."
Seit Mittwoch fließt der Strom wieder. Geblieben ist die Erkenntnis, wie fragil der Alltag ist. Menschen, die nicht betroffen waren, könnten sich die Situation kaum vorstellen, sagt der zweifache Vater: "Mach 'ne Kerze an - damit ist es nicht getan."
Auch er sei nun unsicher, was in solchen Fällen wirklich zu einer guten Notfallausstattung gehöre. Zwar zählen Notstromaggregate laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) nicht zur Notfall-Erstausstattung – für Jan S. wäre es dennoch sinnvoll, diesen Leitfaden zu ergänzen.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa