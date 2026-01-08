"Mach 'ne Kerze an - damit ist es nicht getan": Wie eine Familie den längsten Stromausfall Berlins erlebte

Nach dem Stromausfall im Südwesten erzählt ein Familienvater, wie er die Tage ohne Strom erlebte.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Nach dem Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz lebten viele Menschen im Südwesten der Stadt seit Samstagmorgen im Kalten. Ein junger Vater erzählte im Gespräch mit TAG24, wie seine Familie die Tage ohne Strom erlebte.



Viele Bewohner erleuchteten während des Stromausfalls ihre Häuser mit Kerzen. © Carsten Koall/dpa Jan S. (31) lebt mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern in einem Einfamilienhaus in Steinstücken im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Gegen 6.30 Uhr bemerkte er, dass es ungewöhnlich kalt war. "Ich habe rausgeguckt und gesehen, dass die Straßenlaternen nicht leuchten und bin sofort in den Keller." Dort wurde schnell klar: Die Heizung funktionierte nicht mehr. Die größte Sorge galt nicht dem fehlenden Licht, sondern der Kälte. Um Wärme zu halten, legte die Familie Vorhänge auf die Fensterbänke, informierte sich online und hoffte zunächst, dass der Strom, wie angekündigt, im Laufe des Vormittags zurückkehren würde. Tagsüber konnten sie bei Freunden unterkommen und versuchten, den Alltag für die Kinder möglichst normal zu gestalten. Berlin Tausende Berliner frieren: Bäder jetzt rund um die Uhr offen Besonders problematisch war die Insellage Steinstückens. Ohne Strom fielen die Hebeanlagen der Kanalisation aus, Abwasser konnte nicht mehr abgepumpt werden. Die Berliner Wasserbetriebe mussten anrücken, um das Abwasser aus den Häusern zu pumpen.

Jan S.: "Man merkt erst, wenn ein Stromausfall ist, was da alles dranhängt"

Das acht PS starke Notstromaggregat versorgte drei Häuser mit Strom. © Jan S. Am dritten Tag zeigte das Thermometer im Haus nur noch rund zehn Grad. Die Familie schlief zu viert in einem Zimmer, um sich gegenseitig zu wärmen. "Man merkt erst, wenn Stromausfall ist, was da alles dranhängt." Mit Gaskocher und Ladesäulen vor der Tür ließ sich der Alltag notdürftig organisieren – doch das Kernproblem blieb die Kälte. Der zweijährige Sohn war besonders irritiert vom dunklen Haus, der Kerzenschein wirkte für ihn unheimlich. Mit Ablenkung kamen die Kinder dennoch gut zurecht. Der 31-Jährige versuchte so schnell wie möglich, Strom zu organisieren. Der studierte Bauingenieur wurde kreativ: Er überlegte sogar, ein Elektroauto eines Carsharing-Anbieters als Stromquelle zu nutzen – scheiterte jedoch an der fehlenden technischen Ausstattung. Berlin Nach Silvester-Brand: Immer noch kein Halt in Wedding! Notstromaggregate waren zu diesem Zeitpunkt selbst außerhalb des betroffenen Gebiets kaum verfügbar. Schließlich stellte sein Schwager einen acht PS starken Generator bereit, mit dem auch zwei Nachbarhäuser versorgt werden konnten.

Strom zurück, doch die Unsicherheit bleibt: Sind wir auf den nächsten Blackout vorbereitet?