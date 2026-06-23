Missbrauchsvorwürfe: Jugendclub in Neukölln bleibt weiterhin geschlossen

Berlin - Ein Mädchen soll in einem Jugendzentrum von Teenagern vergewaltigt worden sein. Eigentlich sollte die Einrichtung zu Beginn der Sommerferien wieder öffnen, doch der Club bleibt vorerst geschlossen.

Im Raum steht der Verdacht, dass der Fall absichtlich vertuscht worden sein könnte. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Nach Vergewaltigungsvorwürfen bleibt der Jugendclub in Berlin-Neukölln auf unabsehbare Zeit geschlossen. Zwar gebe es im Jugendamt Überlegungen, unter welchen Umständen eine Wiedereröffnung möglich sei, erklärte ein Sprecher des Bezirksamtes Neukölln auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Konkrete Pläne gebe es aber nicht.

Der Jugendclub war Mitte März nach Bekanntwerden der Vorwürfe geschlossen worden. Eine Wiedereröffnung sei frühestens in den Sommerferien realistisch, hieß es damals von der zuständigen Jugendstadträtin Sarah Nagel (41, Linke).

Voraussetzung seien grundlegende Veränderungen und ein neues pädagogisches Konzept, erklärte die Linke-Politikerin. Die Jugendstadträtin steht in dem Fall selbst in der Kritik.

Weder das Jugendzentrum noch später das zuständige Jugendamt des Bezirks erstatteten Anzeige. Zu den Gründen gibt es unterschiedliche Darstellungen. Inzwischen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft zu dem Vorfall.