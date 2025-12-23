Mit der Dampflok durch die Wuhlheide: Einmalige Weihnachtsfahrt am 26. Dezember

Berlin - Der Schlitten bleibt in der Werkstatt: Am zweiten Weihnachtsfeiertag verabschiedet sich der Weihnachtsmann mit einer Dampflok-Fahrt durch die Wuhlheide - inklusive Glühwein, Waffeln und beheizter Waggons.

Die Parkeisenbahn macht bis März 2026 Winterpause und fährt nur am 26. Dezember außer Plan. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Nach den anstrengenden Weihnachtstagen heißt es Abschied nehmen: Am zweiten Weihnachtstag, dem 26. Dezember, macht sich der Weihnachtsmann auf den Heimweg - und steigt dafür in die Parkeisenbahn.

Weil sein Schlitten noch in der Werkstatt steht, wird Santa kurzerhand mit einer historischen Dampflok durch die Wuhlheide gefahren.

Zwischen 10 und 12.30 Uhr sowie von 14 bis 16.30 Uhr ist der festlich beheizte Zug auf der Linie 1 unterwegs. Die Rundfahrten starten alle 30 Minuten am Hauptbahnhof der Parkeisenbahn und führen mit Zwischenhalten am Eichgestell, am Badesee und am Bahnbetriebswerk durch das winterliche Gelände.

Vom S-Bahnhof Wuhlheide ist der Bahnhof Badesee in etwa zehn Minuten zu Fuß erreichbar.

Besonders für Familien lohnt sich ein Stopp am Bahnhof Eichgestell: Dort warten Kinderpunsch für die Kleinen, Glühwein für die Großen, frisch gebackene Waffeln und ein Souvenirverkauf. Eine einmalige Fahrtunterbrechung ist hier möglich.

Die knapp 30-minütige Rundfahrt kostet 5,50 Euro für Erwachsene und 4,50 Euro für Kinder. Reservierungen sind nicht erforderlich. Allerdings gilt: Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen können die Fahrten kurzfristig entfallen.