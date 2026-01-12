Nach Blackout in Berlin: "Es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein"

Von Andreas Rabenstein Berlin - Nach dem mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin warnt Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD ) vor weiteren Angriffen auf die kritische Infrastruktur der Hauptstadt.

Die Polizei warnt vor Stromausfall - nach dem Brandanschlag wächst die Sorge um Berlins Sicherheit. © Britta Pedersen/dpa

"Mit ihrem Ziel, Bevölkerung und Gesellschaft zu verunsichern, sind die Terroristen klar gescheitert. Das heißt aber nicht, dass sie es nicht wieder versuchen könnten", sagte Spranger im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Auch andere Innenpolitiker mahnten, dass weitere Anschläge möglich seien. Niklas Schrader (44, Linke) erklärte: "Es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass wir in eine solche Situation geraten."

Spranger kritisierte zugleich, dass Berlin zu wenig für den Katastrophenschutz ausgibt. Pro Einwohner fließen derzeit nur etwas mehr als drei Euro, nötig wären mindestens fünf Euro, so die Senatorin.

Notwendig seien unter anderem mehr Notstromaggregate, zusätzliche Lagerkapazitäten, verbesserte Software, eigene Tanklogistik, ein Ausbau des Sirenennetzes und ein besserer Schutz einzelner Grundstücke.