Briefwahl-Unterlagen können bereits beantragt werden: Was Berliner wissen müssen

Berlin - Berliner können die Briefwahlunterlagen für die Wahl zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen bereits beantragen.

In Berlin wird am 20. September gewählt. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Sie werden allerdings erst ab dem 10. August verschickt, wie Landeswahlleiter Stephan Bröchler auf dpa-Anfrage erläuterte.

"Erst muss das Wählerverzeichnis erstellt sein." Stichtag dafür ist der 7. August. Ab dem 10. August werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt und die Unterlagen an diejenigen, die bereits Briefwahl beantragt haben.

Der Anteil der Briefwähler ist in den vergangenen zehn Jahren bundesweit und auch in Berlin deutlich gestiegen. "Ich rechne diesmal mit einem Anteil um 45 Prozent", sagte Bröchler. "Briefwahl ist immer weniger die Ausnahme und wird immer mehr der Regelfall."

Eine berlinweite zentrale Stelle für das Beantragen der Briefwahl gibt es nicht, zuständig sind jeweils die Bezirke. Die Briefwahlunterlagen werden durch das zuständige Bezirkswahlamt ausgestellt. Die Adressen finden sich auf den Websites der Bezirksämter.

Zu den Unterlagen gehören nach Angaben der Landeswahlleitung ein Wahlschein und die amtlichen Stimmzettel, ein weißer Stimmzettelumschlag, ein roter Wahlbriefumschlag und ein Merkblatt für die Briefwahl. Wahltag ist am 20. September. Für die Abgeordnetenhauswahl gibt es in Berlin diesmal nur einen Stimmzettel für Erst- und Zweitstimme, nicht mehr zwei wie bisher.

Anträge auf Briefwahl können nicht telefonisch gestellt werden. Möglich ist das aber ab sofort per Post und ab dem 10. August auch per E-Mail oder persönlich in einer Briefwahlstelle des Bezirks.