Liveticker zur Bundestagswahl in Berlin: Wahllokale haben geöffnet

Ran an die Wahlurnen heißt es am heutigen Sonntag bei der teilweise wiederholten Bundestagswahl 2021 in Berlin.

Berlin - Es ist eine Zeitreise in die Vergangenheit: In Berlin wird am heutigen Sonntag die Bundestagswahl 2021 teilweise wiederholt. In unserem TAG24-Ticker tragen wir für Euch die wichtigsten Meldungen während und nach der Wahl zusammen.

11. Februar, 11:45 Uhr: Auch Merkel musste nochmal ran

Die Wahlwiederholung macht auch vor der Altkanzlerin nicht halt: Wie das Büro von Angela Merkel mitteilte, hat auch die 69-Jährige abermals ihre Kreuze gesetzt. Allerdings trat sie nicht den Weg an die Wahlurne an, sondern wählte per Brief.

2021 schaffte es die Linke nur dank drei gewonnener Direktmandate haarscharf in den Bundestag. Neben dem Leipziger Sören Pellmann (47) holten in Berlin auch Gesine Lötzsch (62) und Gregor Gysi (76) ihren Wahlkreis. Beide können entspannt auf den heutigen Tag schauen. Da es in Lichtenberg nichts zu beanstanden gab und in Treptow-Köpenick nur in sechs von 200 Wahlbezirken neu gewählt werden muss, können sie ihr Mandat nicht verlieren.

11. Februar, 10:55 Uhr: Zahlen und Fakten

Neu gewählt werden muss heute übrigens in 455 von 2256 Wahlbezirken sowie den dazugehörigen Briefwahlbezirken. 549.549 Berliner sind zur Stimmabgabe aufgerufen.

Mehr als eine halbe Million Berliner könnte heute der Weg an die Wahlurne führen. © Christoph Soeder/dpa

11. Februar, 10:45 Uhr: Bundeswahlleiterin Ruth Brand bedankt sich bei den Helfern

Bei einem Besuch in Pankow und Mitte hat sich Bundeswahlleiterin Ruth Brand (57) bei den zahlreichen Wahlhelfern bedankt. "Der Aufwand ist für Sie ja genauso groß wie bei einer vollen Bundestagswahl im ganzen Bundesgebiet." Das Engagement jedes Einzelnen sei "für eine lebendige Demokratie extrem wichtig".

11. Februar, 9:30 Uhr: Die spannende Frage nach der Wahlbeteiligung

Es ist eine der spannendsten Fragen des Tages: Wie hoch wird die Wahlbeteiligung sein? 2021 setzten 75,2 Prozent der Wahlberechtigten ihr Kreuz.

11. Februar, 8 Uhr: Wahllokale haben geöffnet

Ran an die Wahlurnen, heißt es am heutigen Sonntag bis 18 Uhr für mehr als eine halbe Million Berliner. Einige Abgeordnete könnten durch die Wiederholungswahl ihren Sitz im Bundestag verlieren, andere könnten neu ins Parlament einziehen. Mit einem Ergebnis ist erst gegen Mitternacht zu rechnen, die gewohnten Hochrechnungen und Prognosen wird es nicht geben.

Von 8 bis 18 Uhr kann die Stimme zur wiederholten Bundestagswahl in den Berliner Wahllokalen abgegeben werden. © Christoph Soeder/dpa