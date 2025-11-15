SPD und Linke ernennen Spitzenkandidaten für Berlin-Wahl

Berlin - Gut zehn Monate vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus entscheiden SPD und Linke am Samstag in Berlin über ihre Spitzenkandidaten.

Steffen Krach (46) ist der designierte SPD-Spitzenkandidat für die Berlin-Wahl im kommenden Jahr. © Britta Pedersen/dpa

Als Herausforderer des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (53, CDU) soll ab 9.30 Uhr bei einem SPD-Landesparteitag in Friedrichshain Steffen Krach (46) nominiert werden.

Der 46-Jährige war bis 2021 mehrere Jahre Staatssekretär für Wissenschaft in Berlin und wurde danach Regionspräsident in Hannover. Krach soll die Hauptstadt-SPD aus dem aktuellen Tief führen.

Zuletzt lag die Partei bei Umfragen regelmäßig noch unter den 18,4 Prozent, die sie bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl 2023 geholt hatte. Die CDU hatte die Sozialdemokraten dabei um rund 10 Prozentpunkte hinter sich gelassen.

Der Landesvorsitzende Martin Hikel (39) spricht ebenfalls zu den Delegierten. Er hat zuletzt mit seiner überraschenden Ankündigung Schlagzeilen gemacht, bei der Wahl 2026 nicht mehr für das Amt des Bezirksbürgermeisters in Neukölln kandidieren zu wollen.

Hikel begründete das mit dem aus seiner Sicht zu schlechten Ergebnis seiner Wahl zum Spitzenkandidaten von 68,5 Prozent bei einer Wahlversammlung in Neukölln - genau eine Woche vor dem Landesparteitag.