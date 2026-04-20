Rassismus-Eklat in Bezirksliga: Spiel wegen Juden-Hass abgebrochen

Berlin - Am Sonntag musste in Berlin-Spandau ein Fußballspiel in der Bezirksliga abgebrochen werden, nachdem ein Zuschauer einen der Spieler aufs Widerlichste antisemitisch beleidigt hatte.

Ein Spiel der zweiten Mannschaft von TuS Makkabi Berlin musste nach antisemitischen Anfeindungen abgebrochen werden. (Archivfoto) © Matthias Koch/dpa

Um 13 Uhr wurde die Partie zwischen den zweiten Mannschaften von SSC Teutonia 1899 und TuS Makkabi Berlin im Sportstadion in Hakenfelde angepfiffen.

Nach gespielten 55 Minuten musste die Begegnung in der 2. Halbzeit beim Stand von 2:0 für die Gastgeber allerdings vorzeitig abgebrochen werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Auslöser war nach ersten Erkenntnissen eine antisemitische Beleidigung, die einer der Zuschauer gegenüber einem Kicker des jüdischen Vereins TuS Makkabi geäußert haben soll.

Demnach habe der 52-Jährige bei einem Einwurf zunächst eine herabwürdigende Bemerkung zur Armbinde des TuS-Kapitäns getätigt und anschließend weitere demütigende Äußerungen von sich gegeben.

Aus diesem Grund entschloss sich die Mannschaft, nicht weiterzuspielen, sodass der Schiedsrichter die Partie kurz darauf abbrechen musste.