Tausende Berliner frieren: Bäder jetzt rund um die Uhr offen

Berlin - Für die Menschen im Berliner Südwesten wird der tagelange Stromausfall immer schwieriger zu bewältigen. Nun sollen Bäder rund um die Uhr öffnen.

Zurzeit sind noch rund 25.500 Haushalte ohne Elektrizität. © Michael Ukas/dpa

Berlin erlebt den längsten Stromausfall der Nachkriegsgeschichte. Viele Tausende Menschen müssen ohne Strom und Wärme in dunklen und kalten Wohnungen oder in Ausweichquartieren ausharren.

Am Tag vier des Blackouts im Südwesten der Hauptstadt sind noch rund 25.500 Haushalte und 1.200 Geschäfte und Firmen nach Angaben des Betreibers ohne Strom. Für sie gibt es nun ein praktisches Hilfsangebot: So sollen drei Bäder in dem betroffenen Bereich rund um die Uhr öffnen, damit die Menschen duschen können.

Einem Großteil der Menschen sei dies derzeit nicht möglich, sagte Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD). Man könne sich dort natürlich auch aufwärmen oder das Handy laden. Das Angebot sei kostenlos.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) und der Geschäftsführer der landeseigenen Gesellschaft Berlin Stromnetz, Bernhard Büllmann, versicherten ihnen, dass sie bis Donnerstag wieder mit Strom versorgt werden.